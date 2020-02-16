Відома українська виконавиця Настя Каменських відверто розповіла, що думає про можливу вагітність

Як повідомляє Politeka, про це вона заявила під час спілкування з Катею Осадчою на «Світського життя».

«Я б вже й народила, але не можу переносити як слон. Бути вагітною – це неможливо приховати. Тобто, це через якийсь час все одно проявиться. Не знаю, чекайте. Скільки – рік, два, три, не знаю», - зазначила вона.

У той же час Каменських стверджує, що відносини з Потапом у них не обходяться без пристрасних моментів.

«Ми ж два Тільця, ми можемо посперечатися. Можу сказати, що зараз у нас настільки є повага один до одного, що в нас вже не буває такого. Іноді летіла і посуд, звичайно. Ну слухайте, це пристрасть», - підкреслила вона.

Як повідомлялося раніше, популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон.

Сьогодні, в День Святого Валентина, зірка презентувала новий кліп. Так, ролик на пісню "Lollipop" з'явився на офіційному каналі артистки. Сама робота була представлена разом з виконавцем Juan Magan.

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