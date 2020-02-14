Зірка показала стильні кадри з нового кліпу у День Святого Валентина

Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Сьогодні, в День Святого Валентина, зірка презентувала новий кліп. Так, ролик на пісню "Lollipop" з'явився на офіційному каналі артистки. Сама робота була представлена разом з виконавцем Juan Magan.

Каменських у свою чергу зазначила, що задоволена роботою з Juan Magan. В Instagram зірка також представила кілька пікантних кадрів зі свого кліпу. Ось що написали користувачі з приводу поданих кадрів:

«Зважаючи на першу фотку чомусь згадався кліп на пісню "Ядовита"», «Пісня дуже сподобалася ,образи - 2 ,3🔥🔥🔥», «Всі 🔥😻😍❤️», «Господи , чи є жінка краще Вас?! 🌸❤️», «Всі образи просто вогонь 🔥 Настуся, ти найкраща 😘💕💕», «Настя, дуже гарне фото перше фото❤️», – пишуть шанувальники.

Причому Настя також стала часто з'являтися з Потапом на забавних роликів, знятих разом, щоб підігріти інтерес до нових музичних робіт. Приміром, цього разу на сторінці Потапа з'явилося ніжне фото з дружиною.

Схоже, зіркова пара не змогла обійти стороною зворушливий і сімейне свято Дня закоханих, який в цьому році припав на п'ятницю, 14 лютого. Так, Потап показав в Instagram чорно-біле романтичне фото і залишив коротеньке привітання.

Настя позувала в короткому топі, зібравши пишні волосся у хвіст. А ось Потап обіймає дружину за талію і визирає з-за її спини.

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