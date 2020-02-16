Відома українська співачка Настя Каменських подурачилась на камеру в сторіс Инстаграма

На кадрах Настя позує в прозорій блузі або чомусь подібному. Частково видно чорну білизну Каменських. При цьому співачка зробила губки качечкою і витріщила очі. Волосся цього разу артистка залишила розпущеним. Кадри вийшли досить кумедними. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли залишити коментарі або поставити лайки. Все через те, що співачка опублікувала їх у сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Настя Каменських відверто розповіла, що думає про можливу вагітність.

«Я б вже й народила, але не можу переносити як слон. Бути вагітною – це неможливо приховати. Тобто, це через якийсь час все одно проявиться. Не знаю, чекайте. Скільки – рік, два, три, не знаю», - зазначила вона.

У той же час Каменських стверджує, що відносини з Потапом у них не обходяться без пристрасних моментів.

«Ми ж два Тільця, ми можемо посперечатися. Можу сказати, що зараз у нас настільки є повага один до одного, що в нас вже не буває такого. Іноді летіла і посуд, звичайно. Ну слухайте, це пристрасть», - підкреслила вона.

Повідомлялося, що відома українська співачка Настя Каменських розповіла про сюрприз, який чекає її фанатів.

На День закоханих красуня вирішила представити нову композицію. Пісню "Lollipop" Каменських записала з іспанським виконавцем і діджеєм Juan Magán. Ох і Настя, можна сказати, проміняла "постарілого" Потапа на іспанця.

В мережі артистка опублікувала уривок з нової відеороботи. В кадрі Настя позує в напівпрозорому мереживній боді та брюках-кльош чорно-білого кольору. Художник прибрали волосся в тугу косу.

Нагадаємо, Каменських показала, заради чого худла багато місяців

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