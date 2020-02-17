Знаменитость показала, как она выглядит в спортивной форме

Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда Квартала 95, показала новый образ на фоне розовой стены

На фото Лера позирует в обтягивающих лосинах и спортивном топе. Товстолес пикантно стала и прижалась к розовой стене. На втором кадре актриса уже развернулась и прижала руками грудь, чтобы она казалась больше. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Понедельник начала с йоги. Это было божественно! Я прохрустела все тело, потянулась, расслабилась и готова к новой рабочей недели!", - написала Лера.

Фанаты успели поставить более тысячи лайков под фото. Также они написали несколько комментариев.

Ранее мы сообщали, что 24-летняя звезда Женского квартала Лера Товстолес всколыхнула публику, похваставшись идеальным телом.

Девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в соблазнительном образе. На блондинке красный гольф, который "тесно" обтянул ее идеальные формы. Без тени смущения Лера задрала гольф с одной стороны, засветив нижнее белье - широкую резинку трусиков малинового цвета.

Пышная прическа, естественный макияж и красный лак на ногтях дополнили образ красотки. К слову, волосы она распустила, слегка подкрутив. А для большей пикантности Лера изобразила игривость на лице, приоткрыв ротик и дерзко глядя прямо в камеру.

Сообщалось, что 24-летняя участница "Женского квартала" Лера Товстолес обтянула стройное тело в пикантный наряд.

Красотка поделилась новым фото в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в вечернем платье темного цвета с длинным рукавом с вышивкой на манжетах. Идеальный макияж, непревзойденная прическа и крупные серьги дополнили образ. И хоть наряд практически полностью скрывает тело девушки, тем не менее кадр вышел на удивление откровенным, ведь ткань плотно прилегает и заметно, что Лера без нижнего белья.

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