Известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и строит карьеру в России, показала новое фото с отдыха

На фото Тодоренко позирует в красном платье, а также шляпке. В этот раз регина стояла на песчаной дороге, а на фоне можно увидеть домики, пальмы и другие растения. Певица решила в этот раз показать себя с распущенными волосами и улыбалась на фото, изучая позитив. Снимок получился солнечным и ярким. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы все знаете о моей любви к путешествиям , и некие события в моей жизни надоумили меня получить ещё одно образование. Теперь я в раздумьях, где учиться , у нас или заграницей? Или плюнуть на все и уехать на Мальдивы и жить под пальмой", - написала певица.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Мальдивы - это рай, но постоянно там находиться скорее всего надоест и Вы перестанете воспринимать эту картину как турист . Видимо лучше менять картину и путешествовать . Тогда и представит этот отдых ценность", "Какая же ты жизнерадостная, я бы выбрала за границей, если есть такая возможность", "Конечно лучше за границей, тут и думать нечего, если есть возможность", "Мы планируем в ближайшее время переезд в Испанию и я хочу пойти там учится в университет! Мы были там в прошлом году, мне очень понравилось, качество уровень образования! А еще это же сразу по студ. Визе законное пребывание в Европе, на весь срок обучения и плюс потом диплом и трудоустройство".

Сообщалось, что Тодоренко в бикини показала развлечения с подругой и засветила лишнее.

В этот раз Регина решила показать очередной кадр с отпуска, сделанный на Мальдивах. Так, на свежем фото она запечатлена на пляже на фоне белоснежного песка и лазурных волн в купальнике светло-горчичного оттенка. На голову Тодоренко намотала полотенце. В кадре телеведущая позирует со скрещенными ногами и с книгой в руке. Также на фото замечена другая девушка, очевидно, ее подруга.

Напомним, Тодоренко опозорилась, засветив лишнее в крошечном бикини

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