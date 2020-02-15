Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Так, по словам Регины, она решила приобщить сына к постоянным поездкам, и он уже может похвастаться внушительным списком посещенных стран. Пришла пора добавить туда еще одну - Регина улетела с малышом к Индийскому океану на Мальдивы.

В этот раз Регина решила показать очередной кадр с отпуска. Так, на свежем фото она запечатлена в бикини светло-горчичного оттенка.

Так, на представленном кадре Регина продемонстрировала одну из поз йоги - стойку на голове. Звезда позировала прямо на пляже на фоне белоснежного песка и лазурных волн.

«#yoga time 🕰 В таком месте сама природа располагает к занятиям, духовным практикам и медитациям! 🙏🏻 Когда я вырасту , обязательно куплю дом возле воды 💧, чтоб каждое утро вдыхать сладко-соленый запах специй и океана! А потом серфить и сноркоить среди рыб и рифовых акул 😍. Ой, мечтаааааа!», – написала Регина под новым постом.

Также на похожем фото она запечатлена в бикини горчичного оттенка с плавками-бразилианами, которые носятся с лямками, высоко поднятыми на бедрах. Дополнила образ звезда обычной шляпой и тканевой сумкой через плечо.

Артистка позировала на побережье, возле специального бара, однако все внимание пользователей привлекли, конечно же, плавки звезды.

“До ушей нельзя было трусы натянуть", - все родители", - остро подписала новый кадр Регина, предугадывая основную тему обсуждения среди поклонников.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак