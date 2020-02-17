Варя не сдержалась и показала редкое фото в сети

Дочь Евгения Кошевого Варвара показала совместный снимок с мамой

На фото Варя позирует в кофте, а рядом с ней стоит мама Ксения. Селфи было сделано довольно крупно, поэтому кроме елки на фоне ничего не видно. Мать и дочь улыбались на фото, а Варя решила сделать губы уточкой. На фото хорошо видно, как похожи мать и дочь друг на друга. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить снимок или написать комментарии. Все из-за того, что снимок был опубликован в сторис Инстаграм, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой накануне Дня святого Валентина рассказал о том, как делал предложение своей жене.

Накануне Дня всех влюбленных на странице «Квартала 95» в Инстаграм появился трогательный пост, посвященный парам, которые планируют связать себя узами брака.

«По статистике в День всех влюбленных мужчины чаще всего решаются сделать предложение своим любимым», - говорится в публикации.

В связи с этими представители «Квартала» решили поделиться историей о том, как Кошевой делал предложение своей жене Ксении.

Сам артист признается, что это было сделано спонтанно и всего спустя четыре месяца со дня их знакомства.

Сообщалось, что звезда студии Квартал 95 Евгений Кошевой на своей странице в Instagram трогательно поздравил дочь с днем рождения.

Евгений Кошевой поздравил дочь Варвару с 12-летием. В качестве сюрприза он подготовил коллаж из фотографий девочки.

“Я не знаю, как правильно делать эти коллажи, но знаю, что девочке на этих фото сегодня уже!!!! ️12 лет!!!️!”, - написал счастливый отец.

В подписи к фотографии Кошевой также признался в любви к дочери, сказал, что гордится ей и пообещал оберегать ее “на сколько хватит сил”. Также актер поблагодарил жену Ксению Кошевую за детей.

Напомним, 12-летняя дочь Кошевого из Квартала 95 поразила повзрослевшим видом

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