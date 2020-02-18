Скандально известный депутат Госдумы Виталий Милонов набросился на Филиппа Киркорова, и заявил, что певец "произвел церковь Сатаны"

Такую реакцию вызвал новый клип Киркорова "Романы", в котором он появился с полуобнаженными "монашками", пишет Sobesednik.ru. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Клип снимали в католическом храме. Киркоров выступил в роли священника, а его искусительницей стала молодая красавица, которую сыграла актриса Екатерина Варнава. Всеобщее помешательство на греховных мыслях коснулось и монахинь, устроивших дикие танцы в соблазнительных боди.

"В силу того, что у Киркорова нет образования в этой сфере, он не понимает, что по сути в чистом виде произвел церковь сатаны. Это нехорошие вещи, я бы, честно говоря, не стал так рисковать. Это все равно, что завести дома крокодила, плескаться с ним в ванной, думая, какой же этот Гена красивый. А ведь крокодил может не только одно место откусить, но и голову", - заявил Милонов.

"Он ради хайпа, извините меня, нагадил себе на голову и улыбается. Он оскорбил себя очень серьезно. Я, само собой, не поклонник творчества Филиппа Киркорова, но мне за него как-то неловко", - добавил депутат.

Напомним, премьера видеоклипа "Романы" Филиппа Киркорова состоялась 14 февраля, в День всех влюбленных. Ролик снял украинский клипмейкер Тарас Голубков, ранее известный работами с MELOVIN, MONATIK, ZIVERT, Артемом Пивоваровым и группой "Скрябин".

В клипе присутствуют отсылки к работам Микеланджело (к образу "Щит и меч" как символу высшей справедливости).

"Когда я услышал песню, у меня родилось три идеи, одна из них была очень неожиданной. Честно, я не думал, что ее могут выбрать, но Филиппу понравилась именно она! Филипп дал мне один важный комментарий при обсуждении сценария: "Хочу, чтобы этот видеоклип был, как картина!" Это и легло в основу всей атмосферы видео. Я решил создать работу монументальной, красивой, как полотна старых мастеров, но при этом привнести ноты фэшн-эстетики и легкой иронии", – рассказывал Тарас Голубков.

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