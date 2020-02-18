"Моя ж ты маленькая"

Украинская рэп-исполнительница Alyоna Alyоna восхитила публику снимками с отдыха на Бали

Как передает Politeka.net, девушка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Певица написала, что Бали "навевает заниматься йогой", при этом похвасталась своими умениями. Алена на фото предстала в различных позах этой практики, огорошив поклонников суперской растяжкой. Кажется, будто звезда с легкостью расставляет ноги или удерживает себя на одной конечности.

Она расстелила коврик для йоги в живописном уголке, среди буйной тропической растительности, собрав влажные волосы в пучок и украсив их бледно-желтым цветком.

Пользователи сети активно комментируют снимки, сравнив украинскую рэпершу с всемирно известной моделью категории «plus-size» Эшли Грэм. Поклонники похвалили пышную Алену за смелость - показывать себя такой, как есть, ни на минуту не смущаясь лишних килограммов.

"Да что вы знаете о бодипозитиве? Какая там Эшли Грэм - Алена Алена на йоге."

"Один вопрос - ты хочешь постройнеть? Ты круто пропагандируешь толерантность к телосложению💪🏻 Но вопрос актуален. Либо фотки, которые показывают, что ты хочешь постройнеть. Либо стёб над «толстофобам»🤷🏻‍♂️ обняввідійшов" - "хiба з йогою стрункiшають? 😉 я писала, що в цей рiк духовний розвиток у мене на першому мiсцi"

"идеально 👏🏼👏🏼👏🏼 Будь моим наставником"

"Остання поза моя улюблена😆"

"Вмієте Ви підняти настрій😁😁😁мега позитивна людина❤️❤️❤️"

"Моя ж ты маленькая 💪🏽"

"Просто огнище😁"

"Касатка викинулась на берег"

Ранее мы сообщали, Alyоna Alyоna рассказала о горе, которое с ней случилось в день съемок клипа на песню "Жалі". Дело в том, что у артистки умерла бабушка. Несмотря на разрывающие ее страдания, рэперша смогла закончить работу.

Напомним, Alyona Alyona сняла с себя одежду и задрала ногу

А еще Politeka писала, что Alyona Alyona без одежды и комплексов похвасталась пышными формами

Также Politeka сообщала, что Джамала и Alyona Alyona неожиданно появились вместе