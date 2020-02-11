Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona откровенно рассказала, что съемки клипа на песню "Жалі", которую она спела вместе с Джамалой, дались ей непросто

Как передает Politeka.net, по словам Алены Савраненко (настоящее имя певицы), в этот день у нее умерла бабушка. Девушка поделилась переживаниями в своем микроблоге в Инстаграм и поблагодарила коллегу по площадке Джамалу, а также съемочную группу за поддержку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Alyona Alyona уверена, что бабушка на нее не обиделась, ведь внучка занимается тем, о чем всегда мечтала.

"Эти съемки дались мне нелегко. В этот день у меня умерла бабушка и я стала заложником обстоятельств. "Но случилось, как есть ..." - именно в тот день строки Джа получили другой смысл, потому что все свои эмоции, принятие и понимание я вложила в съемочный процесс. И я уверена, что бабушка не обиделась, искренне радуясь тому, что я счастлива быть там, где я и имею возможность делиться с людьми", - написала в соцсети рэперша.

Поклонники артистки выразили соболезнования, похвалив их совместную с Джамалой работу.

"Мои соболезнования. Ты сильная."

"Блискуча робота, через біль до розуміння та мудрості! Дякую вам і світла память Бабусі"

"Ваша пісня з Джамалою, вдесяте лунає сьогодні в моєму телефоні. Просто заполонила моє серце. А історія про зйомки, взагалі зворушила до глибини. Дякую, що робите таку музику.🌻"

"Це супер крута робота ❤️ вкрали серце з першого прослуховування. Наскільки влучні та важливі слова, як сильно емоційно. Дякую вам за цей шедевр."

Правда, некоторые, несмотря на признание Alyona Alyona по поводу тяжелой утраты, не преминули случаем все же "уколоть" артистку. Речь о том, что не всем по духу дуэт рэперши с Джамалой.

"Не пара тебе эта Джамала, не затягивайся в контрольный шоу биз . Можешь послать моё мнение как окружающее, но это не тот колаб который тебе нужен ."

"Алёна👍 Джамала👎 Ситуация я так понял такая. Алена хочет больше выезжать на уже прославившейся звезде, только Джамала никакая не звезда. Победа на Евровидении мыльный пузырь. А Джамала вылезти из гроба и хайпонуть на Алене чтобы ее хоть кто-то слушал песни и не забывал. Только Алёну слушать будут , потому что она талант. А Джамалу слушать не будет никто потому что ни о чем."

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