View this post on Instagram

Ці зйомки дались мені не легко. У цей день в мене померла бабуся і я стала заручником обставин. ⠀ "Але сталося, як є..." — саме в той день рядки Джа набули iнакшого змiсту, бо всi свої емоцiї, прийняття та розуміння я вклала в знімальний процес. І я впевнена, що бабуся не образилася, щиро радіючи тому, що я щаслива бути там де я є та маю змогу ділитися з людьми. ⠀ Я дякую @jamalajaaa та всій знімальній команді за підтримку в той день. Перш за все ми — живі люди. Не жалію ні про що 🙌🙌🙌