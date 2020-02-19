24-летняя украинская певица Алина Гросу порадовала поклонников новым фото

На новом снимке звезда сцены предстала в романтическом образе. Как передает Politeka.net, исполнительница поделилась кадром в своем микроблоге в Инстаграм:

«Город, где бывали Толстой и Тургенев.. где Достоевский проиграл все своё состояние и начал писать роман «Игрок»...город, который римляне основали в первом веке нашей эры…», - подписала артистка свое новое фото, а геолокация отмечена в Баден-Бадене, Германия – одном из самых популярных курортных направлений страны.

На снимке певица позирует в красном закрытом, но облегающем наряде - платьице на пуговицах в красно-черный квадрат. Наряд выгодно подчеркнул практически все преимущества фигуры молодой красавицы-артистки, ее пышную грудь в частности. Образ Алины дополнили пышная укрладка и неброский макияж.

Поклонникам очень понравился новый пост знаменитости, они в комментариях пишут о красоте Алины и интересуются, как часто та путишествует. Также некоторые фолловеры сравнили артистку с "куклой" и назвали ее "очень красивой".

Ранее мы рассказывали, Гросу, отбросив всякий стыд, устроила постельную фотосессию с красавчиком - победителем шоу «Топ-модель по-украински» Самвелом Туманяном. При этом совсем позабыв о муже, бизнесмене Александре Комкове, за которого вышла замуж в прошлом году. Девушка поделилась в сети фото, где они с Самвелом лежат, обнявшись в кровати. Примечательно, что при этом оба голые.

Как оказалось, Гросу пригласила парня сняться в своем клипе «Ложь». Несмотря на то, что клип вышел еще в 2018 году, вспомнить о нем Гросу решила именно сейчас.

Также мы писали, Гросу показала кадры с поездки в Вену. В частности, на одном из них артистка предстала в черном пальто с пышным меховым воротником и черной повязкой на голове. Фото получилось волшебным, учитывая невообразимо сказочный фон.

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