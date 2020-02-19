"Жену себе отхватил знатную, ничего не скажешь!"

37-летняя красавица-жена российского комика Артура Пирожкова Анжелика Ревва часто радует поклонников откровенными образами, без тени смущения показывая все свои аппетитные места

Politeka.net решила собрать самые соблазнительные образы девушки, на которых она предстала максимально открытой - в купальниках. А, стоит отметить, Анжелике есть чем похвастаться, ведь она обладательница роскошной фигуры.

Так, загорела красотка щеголяла в Майами в черном купальнике и белом парео, посветив при этом невообразимо манящей зоной декольте, на которую можно смотреть вечно.

В другой раз, уже на Мальдивах, Анжелика показала себя во всей красе, стоя почти по пояс в лазурном океане. На ней купальник золотистого цвета необычного кроя, который выгодно подчеркнул упругие "мячики" и "осиную" талию. Пикантности кадру придал томный взгляд жены артиста и ее игра на камеру: Анжелика подняла руки вверх, дотронувшись к волосам, и приоткрыла пухлые губы.

Еще на одном снимке девушка позировала рядом с супругом Александром Реввой (настоящее имя артиста). Она предстала в черном купальнике с завязочками на боку и такого же цвета кепке. Ее восхитительные стройные ножки никого не могут оставить равнодушным.

На другом горячем снимке Анжелика показала пылкую страсть, слившись в поцелуе с супругом в тропическом раю. Девушка позировала сидя на бортике бассейна, выпятив сочную "пятую точку". От такой позы жарко становится даже по ту сторону экрана.

И на последнем фото жена Пирожкова вместе с мужем похвастались роскошным отдыхом на курорте: ланчем прямо в воде. Анжелика предстала в необычном купальнике серо-синего оттенка с леопардом на груди. Изгибы ее идеального тела будоражат фантазию.

Стоит отметить, поклонники Пирожкова нахваливают его жену в соцсети, отмечая, что фигура у нее просто заглядение.

"Офигительно красивая жена у тебя и фигура класс"

"Красивая какая. Золотая рыбка. 😁"

"Фигурка класс🔥"

"Жену себе отхватил знатную, ничего не скажешь!!!!!🌷 Пожалуй, самая шикарная невеста 🖤"

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