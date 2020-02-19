Ивестный украинский продюсер и клипмейкер Алан Бадоев показал закулисное видео премии «МузТВ» 2017 года.

Ролик он опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На видео певица Светлана Лобода и певец Макс Барских, которого продюсирует Бадоев, идут на главную сцену. Лобода распевается, а Барских кривляет ее.

«И все же, на мой взгляд, самая милая пара))) Один поцелуй собрал более 30 миллионов просмотров в YouTube #несовместимоесовместимо. Ждёте дуэт?», - написал Бадоев.

Как известно, в 2017 году Барских и Лобода выступили с совместным номером на концерте. Лобода спела песню «Твои глаза», а Барских – песню «Туманы». В конце общего номера Барских, поддавшись мимолетному всплеску эмоций, притянул к себе Лободу и попытался поцеловать. Поцелуй выглядел довольно страстно. Правда, Лобода не ожидала такого поворота и отклонилась от парня, отметив, что он застал ее врасплох.

Несмотря на это, поцелуй звезд стал самым обсуждаемым событием премии «МузТВ».

В комментариях тепло отреагировали на пост Бадоева. Видео посмотрели уже 175 тысяч раз.

«До сих пор слушаю «Сердце бьется», «Ждём любой дуэт от Макса, но желательно с Мишкой», «Это лучший поцелуй на YouTube», «Очень-очень ждём. Самый красивый дуэт», «Сладкая парочка», «Ждем новый поцелуй», «Да и ещё один поцелуй) потому что было правда очень и очень круто», «Уже давно пора новый дуэт», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в сети ходило много слухов вокруг романа Барских и Лободы. Скорее всего, слухи специально подогревались ради пиара знаменитостей. Тем более, что Бадоев снимает много клипов для Светланы Лободы. Впрочем, позже Лободе приписывали роман с вокалистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Согласно слухам, именно Тилль является отцом второго ребенка Лободы. Кстати, артистка появилась в клипе Линдеманна.

Напомним, что сочная Светлана Лобода устроила горячие танцы в компании мужчин: яркие кадры.

А еще Politeka писала, что Лобода в компании известного украинца взорвала сеть новым фото: "Твоя малышка Ло".

Также Politeka сообщала, что Светалана Лобода удивила сменой имиджа после праздников: "Без макияжа совсем другая".