Известный украинский певец Дима Монатик (MONATIK) опубликовал совместное фото со своей женой Ириной

Фотографией музыкант поделился на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Монатик опубликовал фото и видео с ежегодной церемонии премии Brit Awards. Он с женой Ириной попали на мероприятие в роли зрителей. На первом фото Дмитрий изображен с Ириной в машине по дороге на премию. Артист одет в черный костюм, а на его голове красуется необычная вязанная шляпа. Ирина надела откровенное боди в бельевом стиле, а сверху накинула пиджак. Правда, на фото попала часть откровенного декольте девушки. Интересно, что на снимке Монатик немного наклоняется в сторону жены, как будто пытается прикрыть ее.

«Прекрасный вечер! Отличное шоу... Признаюсь честно, наши украинские премии, хоть и такие молодые, по сравнению с 40-ой Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Наиболее впечатляет отношение гостей, зрителей — они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят!», - поделился Монатик своими впечатлениями.

Меньше чем за день пост артиста набрал почти 60 тысяч лайков. Поклонники не сдерживались в словах.

«Как приятно слышать что наши в сравнении на хорошем уровне», «Похож на Коляденка в этой шляпе», «Надеюсь, в скором времени мы увидим Монатика не среди зрителей, а на сцене BRIT Awards», «Невероятная гордость и радость за вас, искренне верю что в скором времени вы будете одним из номинантов этой премии», «Мне интересно кто у вас стилист?? Вы же не высокого роста, ну кто вам советует надевать такие штаны? Ноги становятся коротко/короткие и, это выглядит нелепо», - пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что жена Монатика похвасталась фотографиями с отдыха. Ирина опубликовала снимок в черном сдельном купальнике. Женщина похвасталась роскошными формами, выставив стройную ножку вперед, и положила не нее руку. Глубокое декольте купальника чуть приоткрыло грудь красотки, подчеркнув ее аппетитные прелести.

Напомним, что Дмитрий Монатик прикрыл обнаженную жену одной ракушкой: «Невероятная…».

А еще Politeka писала, что в семье Монатика пополнение, фото малышки взорвали сеть: "Какая прелесть! Вы осмелились!".

Также Politeka сообщала, что жаркая жена Монатика потрясла своими формами в черном купальнике: "Зажигательная".