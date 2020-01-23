Український співак Дмитро Монатік поділився фотографіями з відпочинку.

Як повідомляє Рoliteka.net, знімок своєї дружини Ірини на тлі океану співак опублікував на своїй сторінці в Instagram. Пост виконавець підписав: «Дуже красиво тут звичайно», залишаючи відсилання до своєї пісні «Дуже красиво».

За короткий проміжок часу пост набрав понад 55 тис. лайків. Шанувальники співака побажали парі прекрасного відпочинку і залишили його дружині компліменти.

«Що саме? То що черепашкою закрив?», «Дружина розміру ракушки», «Які відтінки блакитного, як неймовірно красиво. Там напевно неможливо сумувати. Сонце, світло, радість», «Які ви красиві. Відпочивайте, набирайтеся сил! ми чекаємо вас в Казахстані», «Відмінне фото», «Супер!!! Правильно, Діма, не треба розкривати всі карти», «Представила вже вашу доньку з ім'ям Венера», «Неймовірна жінка. Дмитро, Ви щасливчик!».

Зазначимо, що шанувальники Монатіка звернули увагу на татуювання артиста, зроблене на руці. На ньому зображені римські цифри 10 і 8.

«Ніколи не помічала тату біля великого пальця. А де у вас ще є татуювання, про які ми не знаємо?», «Діма, що означають тату на фото?)», «Що означає 10 серпня, що за дата?».

Але більш уважні шанувальники знайшли відповідь на це питання. Виявилося, що 10 серпня – це день народження дружини Монатіка Ірини.

Як відомо, Дмитро Монатік дуже трепетно ставитися до своєї сім'ї та дружини. У своїх численних інтерв'ю він не перестає повторювати, як сильно любить свою дружину Ірину. Нагадаємо, що пара виховує двох хлопчиків. Зараз сім'я артиста відпочиває на Мальдівах і часто ділиться знімками з шикарними видами.

Як писала Ірина у своєму Instagram, найкращий початок 2020 року важко придумати.

Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка затягнула принади червоним купальником. Схожа на рятівницю Малібу.

Також Politeka писала, що гаряча дружина Монатіка зачарувала ідеальними формами в купальнику.

Нагадаємо, що дружина Монатіка похвалилася ідеальним тілом на пляжі: "Ох, вже ця Іра".