Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

цього разу зірка вирішила розповісти про своє нове досягнення разом з чоловіком. Як з'ясувалося, артистка удостоїлася нагороди за своє весілля, проведену в Італії. За версією російського журналу, святковий вечір пари став «Найкращим зоряним весіллям».

Ось що написала Регіна:

"Вчора ми дізналися, що наше весілля стало кращим в номінації "Зоряна" за версією журналу @wedding_magazine_russia. Це, приблизно, як отримати "Оскар" у сфері організації самого довгоочікуваного свята в житті молодят", - написала артистка.

Відзначимо, в Instagram зірка також представила фото, щоб підігріти інтерес до власної персони. На знімку вони з чоловіком стоять обличчями один до одного, але трохи повернули голови в бік камери. Користувачі мережі були раді побачити таку новину від зірки і написали багато хвалебних слів на адресу Регіни і Влада.

Також Регіна поділилася важливими для себе роздумами в Instagram:

«#Сократ «Я знаю, що нічого не знаю».От іноді я думаю, що кількість інформації в моїй голові заважає мені жити спокійно. Набагато простіше було б існувати з відчуттям перманентно форматирующего диска.

Іноді я сумую від того, що досі не винайшла Tesla, не розробила Instagram , не запустила зонд на Марс, не написала пісню #BadGuy (@billieeilish ) і вже тим більше не отримала за неї Греммі. Що за підсумком я залишу після себе? Яка моя функція/місія?», – написала Тодоренко під новим знімком.

Після артистка відзначила, що відповідає на такі питання я відповідаю кожен день, щоб не перетворитися на овоч і не зникнути безслідно. До того ж, їй запала в душу фраза Мітча з серіалу #TheMorningShow : «Мені здається, я роблю щось не те , щось абсолютно не відноситься до вічності».

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