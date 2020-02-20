Украинская певица Джамала показала, как выглядела на концерте в Одессе

Фотографии с концерта она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото певица позирует в блестящем платье с глубоким декольте. Платье сильно облегает уже округлившиеся формы беременной артистки. Сверху платья Джамала надела блестящую накидку.

«Одесса! Говорила, что ваш город делает особенным не море, не вкусная пища, не шарм улиц и домов, а именно люди! Или мне так повезло с вами? Спасибо за теплую встречу! За подарки! За цветы!», - написала артистка.

За четыре часа пост набрал более 10 тысяч лайков. Поклонники благодарят Джамалу за прекрасный концерт.

«Очень душевный концерт, а голос просто космос», «Спасибо! За полтора часа успела и попеть, и посмеяться, и поплакать, и потанцевать», «Спасибо! Это было круто, душевно, без пафоса! Вы настоящая и уникальная!», «О, Аллах, сколько же вы излучаете тепла и добра! С утра возвращаюсь в ваш паблик и любуюсь! Ещё вы мне напомнили красавицу певицу Шер! Шикарны!», - пишут поклонники артистки.

Ранее мы писали, что Джамала поделилась трогательным снимком с мужем и сыном. Звезда прижалась к мужу, который поцеловал ее в голову. При этом мужчина держал на руках сына. На фото Джамала улыбалась и приложила руку к животу, намекнув, что беременна. В посте звезда написала, что думала - у любви есть "предел", однако все оказалось не так просто.

«Ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем», - написала Джамала.

Как известно, певица ждет пополнения в семье. Этого уже не скрыть, так как виден округлившийся животик.

Напомним, что беременная Джамала удивила нелепым образом без штанов: «Что с волосами?».

А еще Politeka писала, что беременная Джамала сверкнула роскошным телом на красных простынях: "Волшебная на все сто".

Также Politeka сообщала, что Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность: "Нет, я не...".