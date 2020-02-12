Українська співачка Джамала провела відпочинок разом з сім'єю

Зірка опублікувала знімок в Instagram, на якому зображена з чоловіком і сином, пише Рoliteka.net.

Артистка притулилася до чоловіка, який поцілував її в голову. При цьому чоловік тримав сина.

Джа позувала в рожевій кофтинці і бежевих брюках, її волосся розвіяв вітер. Жінка посміхалася і приклала руку до живота, натякнувши, що вагітна.

В пості зірка написала, що думала - у кохання є "межа", проте все виявилося не так просто:

"Ти постукав, дав знак, що тут, Присоромив мене, що я знову не сама. І в секунду розширив простори любові, що так часто ми самі собі призначаємо. І зі всесвіту всередині чекаю тебе, Та що там душі не чаю. Ні, неможливо стати досвідченіше і навіть звикнути. Це диво, яке дарує Всевишній!", - написала Джамала.

Лише за 20 хвилин пост зібрав майже 6000 лайків та багто коментарів.

"Вітаю, Джа! Давно вже здогадалася, якщо чесно😂 Місяць назад мені приснився сон, ніби Ви вагітна, такий же сон мені снився, коли Ви були вагітні Еміром, але ми ще нічого не знали...", "Вітаю❤️❤️❤️", "Клас 😍💐❤️", "тааааак!!!! Знала!!! Вітаю♥️ люблю всім серцем!!!", "Вітаю😍", "ух ти:)) чим несподіваніше тим більше калейдоскоп відчуттів 😍", "Вітаю💕 щастя і здоров'я дитині і Вам💕❤️❤️❤️", "Вітаємо!!! Тільки здоров'я! Зараз це найголовніше!", "Wow новина!", "Вітаю!!! Здоров'я, всього-всього!! Люблю 😍😭!!", "Щастя", "Ви знову вагітні?", "Вітаю 😍чудова новина ❤️❤️", " Вітаююю 🙌🙌🙌", "Яка гарна новина 😍 Вітаємо 🌹🌹", "Вітаю 🎉🎉🎉", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Джамала накинула плащ болотного кольору. Крім зазначеної одягу на Джамалі - кеди з білими смужками. Світлий манікюр завершив образ.

Волосся Джамали розвіялося під час бігу. Її променистість, але і красиву фігуру неможливо забути. У артистки тонка талія, сталевий прес і пружні, рельєфні ноги.

В пості співачка розкрила, що готувала сюрприз для своїх шанувальників.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

Як повідомляла Politeka, епатажні Джамала і Alyona Alyona висолопили язики на камеру: "Дівчатка розривають..."

Також Politeka писала про те, що Джамала розповіла про нову вагітність: «Я зроблю перерву в кар'єрі».