Українська співачка Джамала опублікувала серію знімків в яскравому образі

Фото артистка запостила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Джамала вибрала для виходу в люди досить дивне вбрання. Вона одягла великий піджак з громіздкими плечима. Піджак виявився настільки довгим, що прикрив одяг співачки, залишивши голими лише ноги в чорних панчохах. Джамала взула великі черевики. Образ вона доповнила яскраво салатовою стрічкою. В цілому лук співачки вийшов дуже безглуздим. Особливо, враховуючи, що дівчина нещодавно повідомила про свою вагітність.

Волосся співачки теж виглядали дивно – так ніби Джамала забула їх укласти після миття голови. В коментарях шанувальники написали співачці: «Що з волоссям?».

«Згоряю від нетерпіння поговорити з вами про Нацвідбір. Але стримуюся, тому що мій огляд другого півфіналу почуєте в понеділок на Хіт ФМ», - підписала артистка фото.

Вона попросила своїх фоловерів розповісти, хто сподобався їм. Більшість шанувальників написали, що вболівають за "Tvorchi" і Khayat.

Раніше ми писали, що Джамала поділилася знімками, на яких позувала на ліжку. Зірка вибрала для фотосесії наряд синього кольору з принтом і зеленими вставками. Співачка відкнилула наряд, щоб продемонструвати стрункі ніжки в колготках. Відзначимо, що нові фото співачка опублікувала після того, як зізналася, що вагітна. Шанувальники і раніше помічали кругленький животик співачки, але на цей раз чутки про вагітність Джа виявилися правдою.

Як відомо, у Джамали вже є син, якого вона народила в 2018 році. Співачка з 2017 року одружена з Сеїтом-Бекіром Сулеймановим. Як розповіла зірка, чоловік дуже зрадів звістці про вагітність, але попросив сходити до лікаря, щоб той підтвердив її положення.

Нагадаємо, що Джамала розповіла про аномальне явище на зйомках нового кліпу: "містика...".

Як повідомляла Politeka, Джамала розповіла про реакцію чоловіка на її другу вагітність: "Ні, я не...".

Також Politeka писала, що Джамала показала кругленький животик і вразила українців: "Вітаю, Джа!".