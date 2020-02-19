Звезды "Женского квартала" Лера Товстолес и Катя Никитина решили принять ванну вместе, при чем показали происходящее в сети

Как передает Рoliteka.net, кадр с двумя красотками в пене опубликован в микроблоге "Женского квартала" в Инстаграм. Так, на фото знойные блондинки сидят в белоснежной ванне, и практически по шею "укутаны" барашками пены. При этом заметно, что девушки не полностью голые. На Лере (которая на переднем плане) топ телесного цвета, а на Кате черно-бела майка.

Товстолес обернулась к камере и смотрит через плечо, сложив губы "уточкой", а Катя, которая сидит чуть дальше, расплылась в улыбке.

"Когда у подруги есть бойлер😂", - подписано фото.

За час жаркий снимок с двумя веселыми красавицами собрал более 1000 лайков, а некоторые стали шутить, продолжая тему с бойлерами: "А у друга два".

Ранее мы сообщали, Лера ошеломила фанатов откровенным фото, на котором задрала верхнюю одежду, засветив резинку от трусиков. Девушка изогнулась в пикантной позе, при этом изобразив игривость и дерзость.

Лера решила дать советы поклонницам, как быстро привести себя в форму. В часности, она на собственном примере рассказала, как постоянные выступления негативно влияют на ее внешний вид и внутреннее состояние.

По словам красотки, хорошо выглядеть ей помогает йога, гидромассажи и маски для волос.

Ранее мы сообщали, еще одна звезда "Квартала" обескуражила кадрами в соцсети. Речь о подруге президента Елене Кравец, которая решила внезапно сменить имидж.

Так, на недавних фото с поездки "Квартала" в Лондон, многие практически не узнали Кравец. Дело в том, что она обрезала светлые локоны, и теперь ее стрижка слишком короткая и пышная.

Пользователи сети отмечают, что Елена стала выглядеть старше. А некоторые и вовсе сравнили ее с коллегой, артистом Сергеем Казаниным, у которого похожая "взлохмаченная" прическа.

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