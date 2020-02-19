Известная украинская певица Оля Полякова поразила фанатов естественной красотой, которую сняла на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда позирует на камеру без макияжа после новой косметологической процедуры, на которую пошла перед тем, как сняться в кино. На кадрах видно, что Полякова без макияжа, из-за чего кажется, что ей чуть ли не 18 лет.

На кадрах исполнительница позирует в серой кофте и желтой курточке. Однако, поскольку кадры были опубликованы в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, украинская суперблондинка известна своей любовью к эпатажным образам и гламурным нарядам. Однако, на этот раз она опубликовала в своем Инстаграм по-настоящему пугающие кадры.

Так, в Сторис певицы появились короткие видео, на которых можно увидеть, как Полякову буквально избивают. Судя по кадрам, они были сделаны во время тренировки певицы, на которой она разучивала сцену драки с мужчиной. На кадрах противник Оли сначала понарошку «бьет» ее по лицу со всего размаха, а затем швыряет на маты.

В какой-то момент постановочного боя певица оказывается на полу лицом вниз и пытается уползти, однако ее соперник со словами: «Стоять!» хватает ее за одежду и поднимает на ноги.

Напомним, Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, Полякова в коротком наряде засветила лишнее: «можно смотреть вечно».

Также Politeka писала, что юная дочь Поляковой показала "звериное" лицо.