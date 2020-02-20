Заявление о борющейся с раком Анастасии Заворотнюк сделали на популярном светском мероприятии в России

В Москве традиционно прошла церемония вручения премий "Пара года" журнала Moda topical. На вечере случилась неожиданность. (Чтобы посмотреть видео - прокролльте вниз)

В 12-й раз семьи представителей российского шоу-бизнеса получили статуэтки. Впервые за долгое время на мероприятии не было Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк. Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" тяжело больна, по информации СМИ, у актрисы рак головного мозга.

А еще год назад Заворотнюк и Чернышев не только получили награду в номинации "Творческая пара", но и вели мероприятие. Говорят, это был последний выход артистки к публике перед тем, как она начала бороться с коварным заболеванием.

В этом вечер вел Стас Костюшкин с супругой.

Награду "Самая крепкая пара" получили супруги Стриженовы. Затем случилось кое-что неожиданное.

Немного сбивчиво, обращаясь к гостям церемонии, Александр Стриженов сделал заявление об Анастасии Заворотнюк.

"Мы из их рук получали премию "Пара года" много раз. Это Настя Заворотнюк и Петя Чернышев. Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно этой паре!", - произнес артист.

Публика встретила его слова громкими аплодисментами.

Но это еше не все.

«Есть пара для которой этот год стал настоящим испытанием, поэтому свою статуэтку мы передали Насте Заворотнюк и Петру Чернышову», - сообщила Екатерина Стриженова спустя сутки после церемонии.

Напомним, ранее известная модель и певица Кира Шайн, которой удалили злокачественную опухоль мозга, обратилась к актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с таким же недугом.

Кира Шайн решила поддержать артистку.

«Дорогая Настя, жизнь продолжается. Надо набраться сил и сражаться. Старайся каждый миг проживать с улыбкой. Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет. Всегда надо верить в себя и в чудо. Мысли материальны», — обратилась модель к звезде «Моей прекрасной няни».

Напомним, известный артист рассказал всю правду о больной раком Заворотнюк.

Как сообщала Politeka, Заворотнюк потрясла обращением к сыну, видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что муж Заворотнюк поразил отношением к больной раком жене: «не осталось ничего кроме…».