37-летний шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, развлекается в компании своей одногодки - дизайнера Екатерины Тулуповой

Как передает Politeka.net, Тулупова поделилась свежими кадрами с любовником в своем микроблоге в Инстаграм. Судя по геометке, парочка сейчас отдыхает в Италии. В частности, будучи в Милане они мило позировали перед витриной магазина. Тулупова засняла их отражение. Шепелев сложил пальцы в форме сердечка и попытался изобразить "утиные губки". Блондинка Катя рядом с ним держит фотоаппарат и склонила к нему свою голову.

Ранее парочка засветилась на кадрах с собрания книжного клуба - одного из проектов, которым занимается Тулупова. Девушка в подписи к фото призналась в романтических отношениях со вдовцом Фриске.

"Стартовал один из самый эмоциональных проектов - книжный клуб @zavtrakclub_ru ! Получилось абсолютно феерично... Насколько я ошибалась, настолько это сейчас оказалось абсолютно актуально. И не потому что один из ведущих - мой любимый мужчина @dmitryshepelev , хотя нельзя этого исключать, а потому что всем участникам этого литературного шабаша делать это – огромное удовольствие!♥️", - написала девушка в соцсети.

Теплое признание о "любимом мужчине" было воспринято положительно не всеми. В частности, некоторых комментирующих, видимо, фанатов Фриске, слова Кати разозлили.

"Быстрей бы сошлись, может тогда заткнетесь. Оба противные."

"Ужас ! Не показывайте их и не расстраивайте людей!"

Отметим, Жанна Фриске умерла от рака в 2015 году, оставив Шепелева с маленьким сыном на руках. Спустя три года впервые появилась информация, что вдовец встретил другу возлюбленную - бизнес-леди и дизайнера интерьеров Тулупову.

Ранее мы сообщали, внимательные пользователи обратили внимание на растянутый свитер Тулуповой на собрании книжного клуба, в то время, как ее возлюбленный был в костюме-тройке. Многие предположили, возможно, Катя скрывает "животик" с будущим наследником.

Напомним, день рождения сына Шепелева мог закончиться трагедией.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске Шепелев отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, Фриске явилась перед свадьбой Шепелева.