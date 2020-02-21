Некоторым звездам несмотря на сумасшедший график и бешенную популярность удается сохранять крепкую семью

В украинском шоу-бизнесе много крепких семейных пар, на которых не только приятно смотреть, но и есть чему у них поучиться. Несмотря на большое количество громких разводов среди звезд, в шоу-бизнесе есть еще место настоящей любви.

Марина и Павел Зибровы в браке почти 26 лет. Они познакомились в далеком 1992 году и с тех пор не расставались. У пары есть двое детей. В этом году Зибровы отметят серебряную свадьбу.

Звезда «Квартал 95» Елена Кравец уже 17 лет счастлива в браке. Ее муж Сергей сначала был просто другом. Они познакомились в университете, где играли в КВН.

Свадьба Елены и Сергея состоялась в 2002 году. У пары трое детей. При чем двойняшек Лена родила в 2016 году, поэтому сейчас у супругов вдоволь хлопот с малышами.

Телеведущая Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев вместе 16 лет. У пары двое детей. Как неоднократно рассказывала Маша, они познакомились около киоска. Тимур ее не узнал, хотя на тот момент она уже была звездой телеэкранов.

Ефросинина признавалась, что у пары был кризисный период, но они его пережили, после чего в браке родился сын Александр. Также у пары есть взрослая дочь Нана.

Оля и Вадим Поляковы вместе 15 лет. Вадим влюбился в Ольгу, когда она выступала на его дне рождения.

На тот момент мужчина был женат, но ради Ольги он развелся. Пара поженилась в 2004 году. Вместе с мужем Оля воспитывает двух прекрасных дочек.

Напомним, что Елена Кравец слегка оголилась на камеру и рассказала о своих любимчиках: "Их много".

А еще Politeka писала, что подросшая дочь Ефросининой поразила сходством со звездной мамой: «Невероятная».

Также Politeka сообщала, что ненакрашенная Оля Полякова показала лицо крупным планом, кадры облетели сеть: "Как помолодела!".