Відома українська співачка Оля Полякова вразила фанатів природною красою, яку зняла на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує на камеру без макіяжу після нової косметологічної процедури, на яку пішла перед тим, як знятися в кіно. На кадрах видно, що Полякова без макіяжу, з-за чого здається, що їй мало не 18 років.

На кадрах співачка позує у сірій кофті і жовтій курточці. Однак, оскільки кадри були опубліковані в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, українська суперблондинка відома своєю любов'ю до епатажних образів і гламурним нарядам. Однак, на цей раз вона опублікувала у своєму Instagram по-справжньому страшні кадри.

Так, в Сторіс співачки з'явилися короткі відео, на яких можна побачити, як Полякову буквально б'ють. Судячи з кадрів, вони були зроблені під час тренування співачки, на якій вона розучувала сцену бійки з чоловіком. На кадрах противник Олі спочатку понарошку «б'є» її по обличчю з усього розмаху, а потім кидає на мати.

В якийсь момент постановочного бою співачка опиняється на підлозі обличчям вниз і намагається поповзти, однак її суперник зі словами: «Стояти!» хапає її за одяг і піднімає на ноги.

Нагадаємо, Полякова зчепилася зі слугою народу у прямому ефірі.

Як повідомляла Politeka, Полякова у короткому вбранні засвітила зайве: «можна дивитися вічно».

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