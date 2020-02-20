Відома українська актриса і зірка "95 Кварталу" Олена Кравець поділилася особистим

Відео, де зірка розповідає про свої улюблені фільми, з'явилося на фан-сторінці Олени в Instagram, передає Politeka.net. Актрису запитують, які фільми їй найбільше подобаються, і вона з задоволенням ділиться цим з шанувальниками.

«Їх багато. Дуже люблю «Реальну любов», але це з класики. Дуже люблю, що знімає Вудді Аллен і Мартін Скорсезе. Люблю всі фільми з Джонні Деппом, Леонардо Дікапріо, Джулією Робертс», - розповіла Кравець.

Інтерв'юер, який записував ролик для Інстаграма зазначив, що, схоже, Олені подобаються всі фільми. Артистка відповіла, що ні, заявивши, що їй не дуже подобається фентезі.

Відзначимо, що Олена була одягнена в елегантне чорне плаття, яке оголювало одне плече, а її зачіска була укладена стильними локонами.

Раніше ми писали, що Олена Кравець поділилася новим рекламним постером з «Золотим століттям», яке раніше актриса рекламувала з президентом Володимиром Зеленським. На фото Кравець позує в синьому платті, а в руках тримає коробку з прикрасою.

"Леночка, нарешті новий пост", "Олена, як завжди, Божественна", "Красива ти чесно...дуже..", "У світі мало таких добрих, чуйних і щирих людей, як Ви, а шкода. Адже такі люди дарують іншим надію і безкорисливу допомогу, такі люди роблять сильніше інших і добрішими», - написали шанувальники під фотографією Кравець.

Як відомо, Олені Кравець 43 роки. У неї троє дітей. Довгий час Олена є невід'ємною частиною команди «Квартал 95». Кілька років тому вона стала главою нового проекту «Жіночого кварталу», в якому Олена з іншими жінками-коміками обігрує жіночі проблеми та історії.

Нагадаємо, що косметолог познущалася над Оленою Кравець, відео облетіло мережу: "не хотіла старіти...".

А ще Politeka писала, що Олена Кравець з Кварталу 95 вперше показала нову зовнішність: "Ніби обгризли...".

Також Politeka повідомляла, що особисті фото Олени Кравець злили в мережу: "Вільна каса!".