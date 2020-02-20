Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новый кадр в Инстаграм
На фото Соня позирует в клетчатом пиджаке и юбке. Под верхней одеждой виднеется черная блузка или что-то подобное. Евдокименко стоит на лестнице и смотрит немного вверх. На фоне можно увидеть стены здания, а также скульптуру льва. Внучка Ротару сделала этот снимок в Нью-Йорке, США. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить более 700 лайков. Среди них отметилась и бабушка Сони - София Ротару. Фолловеры также написали несколько комментариев:
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Ранее мы сообщали, что 18-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко продолжает интриговать поклонников после анонса своего сингла.
Новое откровенное фото она выложила на своей странице в Instagram. Отметим, снимок продолжает серию, публикацией которой Евдокименко анонсировала выход новой песни.
Сообщалось, что 18-летняя певица София Евдокименко, внучка и тезка знаменитой артистки Софии Ротару, умеет удивлять публику романтическими образами.
На этот раз красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим кадром, на котором она предстала на улицах Нью-Йорка в нежном и уютном наряде (девушка живет и учится в США). На ней вязаный свитер черного цвета и юбка из тонкой ткани бледно-розового оттенка, образ дополнили кулоны на длинных цепочках серебристого цвета.
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