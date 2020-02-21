Артистка стала совсем не такой, как ее привыкли видеть

Украинская певица Анна Седокова, которая давно живет и работает в России, часто делится в Инстаграм фото и видео, на которых хвастается своей идеальной внешностью

Однако идеальна ли внешность на самом деле? Давайте посмотрим, как красотка выглядит без макияжа, пишет Рoliteka.net.

Глядя на фото ниже нельзя и представить, что этой красотке уже 37 лет и она мать троих детей. У Анны просто великолепная фигура, а внешности можно только позавидовать.

Недавно Анна сменила имидж и перекрасила волосы в русый, а также подстригла челку.

Однажды Анна показала, как выглядит без макияжа. Это случилось во время праздничного проекта визажиста Гоар Аветисян. Последняя сумела преобразить Седокову из скромницы в соблазнительную диву.

Без макияжа, пышных ресниц и прически с крупными локанами, певица не похожа сама на себя, будто перед нами предстает другой человек.

Стоит отметить, что на лице артистки заметны покраснения и неровности и выглядит она старше. Все же звезды не так идеальны, как кажется многим.

Такие фото должны людям с комплексами понять, что знаменитости такие же, как все. В частности, кожа их в обычной жизни тоже имеет недостатки.

Напомним, недавно Анна Седокова решила сразить стильным фото, сверкнув новой прической – множеством мелких косичек, дополняющий ее теплый и спортивный наряд.

Похоже, перед очередным концертом певица решила похвастаться новым стилем перед камерой.

Стоит отметить, что Анна старается удивлять образами, а также часто проводит эксперименты на волосах и они никогда не остаются незамеченными.

Ранее мы писали, что Анна Седокова опубликовала небольшой ролик в разделе Стори. Перед зеркалом звезда предстала в обычном спортивном наряде.

Видно, что стилист работает над волосами артистки, которая сама записывала видео в этот момент и рассуждала на тему похудения перед давним знакомым.

Напомним также, что Анна Седокова позировала в черном платье с глубоким декольте. У нее вечерний макияж и красива укладка.

В посте звезда написала, что люди должны принимать ярость и доброту внутри себя.

Напомним, что Анна Седокова расставила ноги на камеру и похвасталась новой гордостью: "Любимый момент...".

Как сообщала Politeka, Седокова похвасталась развлечениями с толпой мужчин: "Горячо, прямо в гримерке".

Также Politeka писала, что Анна Седокова с молодым любовником устроила интимную фотосессию на железном коне: "Вот это страсть!".