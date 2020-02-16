Знаменитая украинская певица Анна Седокова удивила откровенными кадрами

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. На снимке экс-солистка группы ВИА Гра одета в черное платье с глубоким декольте. У нее вечерний макияж и страстная укладка.

«Я не милая. Не добрая, не классная, вернее не всегда такая. Я ненавижу себя за то, что мне неловко сказать ненавижу. Ненавижу, когда пытаюсь доказать это всем, что я хорошая. Кто-то из прошлого (по всей вероятности родители), говорят мне - ты должна быть хорошей девочкой, чтобы тебя похвалили. Тогда тебя погладят по голове и скажут, что ты молодец!», - откровенно заявила Седокова в своем посте.

По ее словам, люди должны принимать ярость внутри себя так же как и доброту. Она считает, что люди имеют право не любить.



«Хорошая девочка не должна быть всепрощающей дурочкой ) Хорошая девочка может быть сильной и дерзкой!», - подчеркнула артистка.



В комментариях к посту поклонники Седоковой расхвалили ее за фото и за слова.

«Ну ничего себе!! Бомба», «Золотые слова от Королевы», «Аня, ты настоящая ! И это главное», «Согласна, хорошая девочка никому нечего не должна!», «Анька, правильно мыслишь, мудил полно, их не нужно любить!», «Ты просто женщина, прекрасная женщина! И живёшь той жизнью которую хочешь! Ты шикарна», - пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Седокова довольно часто публикует фото в откровенных нарядах. Звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей. Недавно она удивила поклонников заявлением о том, что она со своим парнем Янисом Тиммой ждет пополнение! После певица объяснила, что они завели собаку.

Напомним, что Анна Седокова расставила ноги на камеру и похвасталась новой гордостью: "Любимый момент...".

Как сообщала Politeka, Седокова похвасталась развлечениями с толпой мужчин: "Горячо, прямо в гримерке".

Также Politeka писала, что Анна Седокова с молодым любовником устроила интимную фотосессию на железном коне: "Вот это страсть!".