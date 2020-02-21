Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал новое фото с отдыха на горнолыжном курорте

Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«Глинтвейн на горе - лучшее, что может быть в лыжах», – написал он.

На фото Галкин позирует с прозрачной чашкой глинвейна на фоне горного пейзажа. Можно заметить, что погода там солнечная.

В комментариях фолловеры засыпали артиста комплиментами.

«Максим, какой же вы красавчик))) супер», «Какой же вы красивый и молодой ❤️ как вам к лицу отдых и горы», «Какой же красивый», «Максим всё хорошеет! Красавчик! Завидую Алле.:)», «Стареть? Нет, не слышал!» - Бенджамин Галкин», «Максик, вот эта прическа лучше всего!!! И вообще, с загаром прям помолодел совсем!!!👍👍👍А детки - просто ЧУДО! Такие лапулики!!!», «Максим, Вы как из какого-то Аватара или из фильма про 2158 год)) Чудо человек будущего. Что подумала, то и написала», «Максим, вы все больше становитесь похожим на бога», - не стали сдерживать себе фанаты Галкина.

Отметим, фото Галкина не оставило равнодушной и известную ведущую Регину Тодоренко. Она также поставила "лайк" фотографии мужа Пугачевой.

Напомним, недавно 43-летний Максим Галкин вернулся из длительного гастрольного тура. Юморист почти месяц не был дома. При этом почти сразу он решил отправиться в отпуск вместе с детьми —они улетели на один из горнолыжных курортов (куда именно, Галкин не уточнил).

Составила ли Алла Пугачева компанию семье в этом путешествии, неизвестно, — на фотографиях и видео из сторис Максима она пока ни разу не появлялась.

Напомним, что Алла Пугачева променяла Галкина на другого в День всех влюбленных: "она призналась, что...".

Также Politeka писала, что Максим Галкин ошарашил новыми кадрами с маленькой дочерью Лизой: «Пока Алла спит...».