Галкин заставил дочь есть первой то, что она приготовила

В сеть попало новое видео с дочерью Аллы Пугачевой Лизой

Новое видео из семейной жизни Галкиных появилось в историях российского комика и шоумена. Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой общая дочь приготовила для Максима завтрак. Об этом пишет Politeka.

На опубликованных кадрах видно, что Максим Галкин и Лиза сидят вдвоем за столом. Маленькая Лиза приготовила для Галкина клубнику в шоколаде, и с радостью сама ее кушает, пока папа ее снимает на видео.

«Мне Лиза с утра сделала клубнику в шоколаде. Слушай, ну вкусно, да? Давай, ты первая пробуй. Отлично! Приятного аппетита!», – рассказывает Максим Галкин.

«И бутерброды», – добавила Лиза Галкина.

Так, по всей видимости, Максиму Галкину нужно рано уехать на работу, и он не захотел будить свою жену. Пришлось 6-летней дочери готовить ему поесть.

Шоумен опубликовал свои видео в сториз, поэтому поклонники знаменитой семьи не имели возможности их прокомментировать.

Напомним, что Лиза Галкина уже на днях поражала способностями не по годах. Тогда в сеть попало новое видео с дочерью Аллы Пугачевой Лизой, снятом во время гостин Кристины Орбакайте. Дочь артиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой обращается к Орбакайте и показывает, что ей нравится в ее наряде. После этого подходит к матери и «разбирает» по элементам ее сегодняшний образ.

Все это снимает на телефон Максим Галкин.

«Блестюшки мне нравятся. И я не сказала, сапоги мне нравятся. Еще шубки тут специальные такие с подкладочкой. У мамы мне понравилась сумочка, и вот эти вот такие сапожки, и пуговочки», – говорит Лиза Галкина, показывая сначала на наряды Кристины Орбакайте, а затем рассматривая платье своей мамы, Аллы Борисовны.

Напомним, что дети Галкина и Пугачевой поразили жутким развлечением, кадры взорвали сеть: "усыпительное дайте".

Как сообщала Politeka, Галкин похвастался видео с 6-летним сыном, его талант поражает.

Также Politeka писала о том, что раскрылась связь детей Пугачевой с тяжелобольной Галиной Волчек.