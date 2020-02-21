Знаменитая артистка Ани Лорак умеет привлекать внимание к себе новыми и экстравагантными образами

Выходки артистки зачастую вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями.

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Каролина решила представить один из образов, которые примерила во время фотосессии. Так, перед декорациями и фоном для фотосессии звезда позировала в стильном приталенном платье черного цвета и бретелями в виде металлических цепей.

«Мне нравится, когда на фото есть эмоция. Ч/б или цвет?», – написала Каролина под постом в Инстаграм.

Вот что ответили пользователи сети:

«Цвееет 😍 Вы такая красивая!», «Черно-белое🖤🤍», «Конечно цвет👍», «Какая же красотка 😍😍😍😍💖💖💖💖», «Обе фотографии😻Невероятно красива💘Смотреть на вас-одно удовольствие🔥», «Шикарна ❤️😻», «За Цвет однозначно😍👍🔥💋», «🤤🤤самая крутая!!!», «1, намного ярче выражена эмоция ❤️», «В любом цвете прекрасна))) 😍».

До этого звезда решила показать небольшое промо-фото, сделанные специально к премьере нового клипа. Ролик на песню "Я бы летала" для Лорак сделал, как и многие предыдущие, известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Само видео должно выйти совсем скоро.

На представленных кадрах Каролина позировала сразу в нескольких белоснежных образах, однако все они светлые, напоминающие пляжные. Само действие клипа тоже проходит в необычном месте, полностью окруженном светом.

«Любовь.. Нежность.. Тепло.. Воздушный полёт души.. Хочу согреть вас новыми красками весны. #скоро by @alanbadoev», – пишет Каролина под фото в Инстаграм.

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