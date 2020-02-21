Филип Киркоров показал свою страсть, но сеть оказалась к такому не готова

Российского певца резко раскритиковали.

В своем новом после Киркоров показал откровенные фото артистки Екатерины Варнавы, из его нового клипа «Романы».

«Святая Варнава ✝️ Моя муза и похитительница покоя, запретная страсть и искушение...😈 @kativarnava , пусть электростанции, снабжающие тебя энергией, никогда не дают сбоя!⚡️ Ты - человек огонь и супер-профи!🧯🔥 Проведите пятницу также безудержно, как танцы Святой Варнавы в Романах! И будет вам счастье!» - написал он.

Однако многие этого не оценили.

«Позор. Филипп, это Вам не идет», «Это уже прям совсем…», «Не комильфо. А зачем так? На скандале заработали конечно. Пошло очень», «Обязательно надо ноги раздвинуть», «Скажите мне пожалуйста, неужели ничего святого, явно перебор, ужас Филя, ужас Варнава!!!!», «Волочкова-2», - пишут в комментариях.

Хотя есть и те, кому клип понравился.

Напомним, премьера видеоклипа "Романы" Филиппа Киркорова состоялась 14 февраля, в День всех влюбленных.

Клип снимали в католическом храме. Киркоров выступил в роли священника, а его искусительницей стала молодая красавица, которую сыграла актриса Екатерина Варнава. Всеобщее помешательство на греховных мыслях коснулось и монахинь, устроивших дикие танцы в соблазнительных боди.

Ролик снял украинский клипмейкер Тарас Голубков, ранее известный работами с MELOVIN, MONATIK, ZIVERT, Артемом Пивоваровым и группой "Скрябин".

Напомним, Киркоров удивил поведением на «Оскаре», достал даже Брэда Питта.

Как сообщала Politeka, Басков и Киркоров высмеяли позорное поведение верного любителя Путина: "Зло будет наказано!".

Также Politeka писала, что Киркорову жестко досталось за непристойности с монахинями, сеть в ярости.