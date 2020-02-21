В акторському складі нового сезону популярного серіалу «Свати» поповнення. Нова героїня, схоже, здатна затьмарити головних актрис картини

У Білорусі проходять зйомки довгоочікуваного продовження серіалу «Свати». У мережі з'явилися свіжі кадри, на яких знімальна група в селі знімає окремі сцени з серіалу. Як стало відомо, зйомки відбуваються під Мінськом, у Горанскій сільраді Мінського району.

Білоруські журналісти побували на зйомках серіалу як раз в той момент, коли режисери вводили в кадр нову героїню – мати іноземця Джекі, який одружився на старшій внучці сватів Євгенії, на ім'я Кейт. На фото видно яскраву жінку у червоному спортивному костюмі, яка вийшла на пробіжку по селу. На кадрах її супроводжують зацікавлені обличчя місцевих жителів. Зазначимо, що творці серіалу намагаються не розкривати карт про майбутній сюжет картини. Ім'я актриси також не розголошують.

До речі, режисер серіалу Андрій Яковлєв розповів, що зараз знімається зимовий блок серіалу, а влітку зйомки продовжуться. За його словами, влітку буде відзнято ще три серії. Яковлєв не виключає, що 7 сезон може вийти на телеекрани восени цього року. Хоча раніше в ЗМІ писали, що серіал вийде тільки в 2021 році.

Яковлєв зазначив, що відзнятий у 2017 році матеріал будуть використовувати. Режисер додав, що все чекає свого часу. Яковлєв не став з упевненістю заявляти, що сьомий сезон серіалу «Сватів» останній, але додав, що, найімовірніше, це так. За словами режисера, президент України Володимир Зеленський ніякого відношення до картини не має. У студії «Квартал 95», за його словами, за кіно відповідає саме він.

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