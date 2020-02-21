Российская певица Кристина Орбакайте, дочь легендарной Аллы Пугачевой, показала, как отдыхает

Как передает Politeka.net, звездная певица покрасовалась в брендовом костюме на одном из лучших горно-лыжных курортов мира.

На видео Кристина позирует в костюме с изображением известного модного брэнда, с пышной укладкой, при макияже и в стильной солнцезащите. Артистка прошлась по терирритории отеля или поместья, где, вероятно, остановилась. Стоит отметить, что старшая дочь Аллы Борисовны была в прекрасном расположении духа: всячески кокетничала на камеру, теребила свои волосы, улыбалась и принимала незамысловатые позы, дабы попозировать перед автором видео.

Геолокация отмечена в США, как Аспен - один из лучших курортов мира, туда ради разнообразных зимних развлечений в сезон съезжаются практически все мировые знаменитости:

«Пока мои лыжники рассекают горные склоны, я готовлюсь к очень насыщенной весне 🌸💜», - подписала короткое видео российская исполнительница.

Поклонникам Кристины мини-ролик показался просто очаровательным, а саму Орбакайте они назвали "красавицей", "невероятной" и пожелали отлично отдохнуть.

Ранее Кристина покрасовалась в домашней уютной атмосфере со своим супругом и дочерью.

На снимке семья позирует, сидя на, вероятно, диване, под пледом - чета смотрела церемонию вручение "Оскар". Стоит отметить, что 7-летняя дочь Орбакайте и Земцова Клавдия - заметно повзрослела. Фолловеры Кристины отметили, что на свою звездную мать - девочка не очень-то и похоже, а вот на отца - 41-летнего бизнесмена Михаила Земцова - невероятно.

Как известно, Клавдия родилась в США, штат Флорида. Девочка очень любит проводить время с семьей, а ранее Кристина показывала, как малышка помогает ей готовиться к выступлению.

Так на публикованных кадрах певица выглядит сдержанно, правда, одежда немного мрачновата.

Главное, что на видео заслуженная артистка РФ засветила свою дочь Клавдию. Девочка была рядом со своей знаменитой мамой в гримерке. Девчонки "наводили красоту" у зеркала, в том числе - наносили на лица макияж. Кристина даже немного строго сказала дочери на этот счет, мол, "Не перебарщивай!".

Многие в подписи Орбакайте к ролику узрели короткий отрывок из песни легендарной Аллы Пугачевой, которая та, в свою очередь, когда-то посвятила ее Кристине "Доченькая моя".

Теперь уже возле 48-летней Кристины красуется ее взрослеющая дочь, которая, кстати сказать, на свою мать не так то и похожа внешне - больше на отца, 41-летнего бизнесмена Михаила Земцова.

Напомним, что дочь Пугачевой Орбакайте порезвилась на карусели возле Кремля: "Вот почему нас не пустили на Красную площадь...".

Также Politeka писала, что Пугачева бы одобрила: Орбакайте в "ошейнике" поразила видом в компании легенды эстрады.