Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа и родная - продюсера Ирины Горовой, похвасталась фигурой в одном нижнем белье

Девушка нередко размещает в своем Инстаграм снимки откровенного характера, пишет Рoliteka.net. Видимо, юная красотка любит эпатировать публику и совершенно не стесняется.

И действительно, чего стесняться? Выглядит Наталья прекрасно.

Так, на одних из последних фото Горовая позирует в кружевном прозрачном лифчике. Дочь Потапа закрасила прелести белым, чтобы сделать фото более скромнее.

Красотка делала селфи в зеркало. Она улыбалась, смотря в телефон. Можно заметить маникюр с белыми острыми ноготочками и татуировки.

Завершают образ дочери репера различные украшения.

Позади заметна кровать, комод и стол. Сама Наталья сидела на полу.

Внимание также привлек цвет волос красотки: на одном фото он розовый, а на втором - рыжий.

"А может быть я рыжик? 😋", - спросила Наталья у подписчиков.

Почти за полчаса пост Натальи собрал более 700 лайков и много комментариев.

"А может доця) я знаю любой цвет пойдёт)", "Нет (, "И так и так 👍👍👍😍😍😍", "Ты просто рыжик", "Рыжий кааааайф🔥", "Не. Розовинка", "Наташечка няшка симпотяшка тебе все идёт наташка", "Как можна быть такой красоткой💖Безумно милая💞🙈", "Тебе идёт рыжий❤️😻", "Красотка", "Рыжий цвет-🔥🔥🔥🔝🔝🔝", "Рыжик - 🔝🔥", "Красивая очень 🔥🔥🔥🔥🔥", "Тебе любой цвет пойдёт, мне кажется🧡", "С рыжим огонь вообще👍🔥😍", "Мне кажется ,тебе бы очень шёл рыжий цвет 🔥", "Папе и маме спасибо за такую милашку😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Наталья Горовая позировала без белья в одних туфлях и с мокрыми волосами посреди комнаты. Девушка сидит в откровенной позе, фотографируя себя на камеру.

«Будь собой», - коротко говорится в сообщении.

Пользователи сети восхитились не только фигурой красавицы, но и ее смелостью.

Ранее мы писали, что Наташа Горовая показала новое фото с отдыха. Девушка предстала в топике или купальнике, показывая себя в профиль. Волосы при этом у Горовой были распущены.

Напомним, дочь Потапа без одежды и стыда показала себя в постели

А еще Politeka писала, что дочь Потапа забыла об одежде и показала настоящую себя

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике