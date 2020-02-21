Известная украинская модель Алла Костромичева удивила откровенными фото

На снимках Алла позирует совсем без одежды в ванной. Вокруг нее очень много пены, поэтому пикантных мест не увидеть. На первом кадре Костромичева показала себя крупным планом, а на втором уже более общим. Можно рассмотреть просторную ванную, коврик с сердечком, полотенца, растительность и другие элементы интерьера. Также видно больше окно, а за ним множество зелени. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если любишь принимать ванну ставь, если душ - посмотрим кого больше )))", - написала Алла под фото.

Фанаты успели поставить почти 40 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"И то и другое.и больше воды.много воды", "Ванну-обожнюю приймати", "Баня, лучше в баню с веником!!!", "Как же я скучаю по ванной, у нас в Китае квартиры с ваннами запредельно дорого снимать. Ну хоть душ просторный", "В основном, душ принимаю, но по выходным можно и на ванную расчехлиться. В будние дни на принятие ванной времени нет. Выгоднее потратить лишнее время на сон".

Ранее мы сообщали, что ведущая «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева покрасовалась раздетой на отдыхе.

Артистка релаксирует на одном из курортов и к случаю решила показать себя поклонникам в купальнике.

Так на новом опубликованном Аллой снимке, она она сидит на ступеньках с распущенными волосами и загадочно смотрит прямо в объектив камеры. На артистке, вероятнее всего, темный раздельный купальник. Во всяком случае, темные трусики на ней видны отчетливо.

Помимо прочего, манекенщица продемонстрировала стройную фигуру: длинные подкачанные ножки, практически стально пресс, обольстительные бедра.

Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» засветила идеальное тело в одном платье

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