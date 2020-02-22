Звезды привыкли регулярно наряжаться, поражая своим внешним видом. Но далеко не всегда идеи их стилистов находят поддержку среди поклонников

Politeka собрала самые нелепые, неудачные и странные костюмы звезд, в которых они появлялись на концертах, красных дорожках и в обычной жизни.

Светлана Лобода обычно очень шикарно одевается, у нее есть свой стиль и хорошие стилисты. Но иногда работа специалистов дает сбой и костюмы получаются чересчур эпатажными. Так, во время своей беременности Лобода вышла на сцену в черном обтягивающем платье, которое было прозрачным на животе и в других откровенных местах.

Настя Каменских сегодня одна из самых модных украинских звезд, но во время существования дуэта Потапа и Насти, когда Каменских имела проблемы с лишним весом, у нее было много неудачных выходов на публику. Например, на «Новой волне» артистка надела облегающее платье, которое подчеркнуло ее обвисший живот.

Еще на одном концерте Насте сделали на голове невообразимый начес, который превратил девушку в лохматое чудовище.

Наталья Могилевская появилась в странном желтом балахоне на гала-концерте «Крым мюзик фест» в 2012 году. На голове у певицы красовалась необъятная чалма в цвет наряду.

Лолита Милявская постоянно попадает в скандалы из-за своего наплевательского отношения к внешнему виду. Однажды Лолита появилась на концерте в обтягивающем комбинезоне, который высмеивала вся страна.

В повседневной жизни Лолита одевается довольно странно. Она может надеть цветастый спортивный костюм или кофту не по размеру. Но, похоже, артистку это не смущает.

Ксения Собчак, как правило, очень стильно одевается. Но однажды она появилась на сцене в очень неожиданном наряде – костюме лошади. Ведущую часто называют лошадью, поэтому она решила этот момент обыграть.

Кстати, Наташа Королева тоже однажды нарядилась в лошадку.

Напомним, что Наталья Могилевская показала лицо после операции, поразив внешним видом: "Больно смотреть".

Как сообщала Politeka, Светлана Лобода ошарашила пикантным кадром с Линдеманном и Собчак: "Настоящее немецкое кино".

Также Politeka писала, что Каменских сверкнула фигурой в гримерке, засветив лишнее: "Где кольцо и Потап?".