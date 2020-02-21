Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко похвасталась идеальным телом просто на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Шмекси», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Тодоренко позирует в откровенном наряде, который подчеркивает ее роскошные формы. Девушка элегантно заигрывает на камеру, «стреляя» в подписчиков глазами. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«шикарная», «просто бомба!», «супер!», «красоточка», «невероятная секси», «красотка и без всякого макияжа», «вау, как красиво», - пишут они.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром.

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью.

По завершению отдыха на Мальдивах звезда сразу же сообщила о продолжении работы над своими проектами и сразу же принялась пополнять Инстаграм новыми фото. В этот раз Регина показала зимний кадр, напомнив о компании, с которой сотрудничает.

«Мне кажется, зима — это совершенно волшебное семейное время, и я всегда обожала его, что в детстве, что сейчас. Жду не дождусь, когда можно будет всей семьей кататься на ватрушках весь день, а вечером укутаться в плед с чашкой чая и смотреть кино 💜

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак