Герцоги уже не уверены, что хотят жить на севере

Герцоги Сассекские никак не могут определиться, где им вместе с маленьким сыном будет лучше жить в Северной Америке. На этот раз парочка приглядывается к огромному дому на юге

Появилась информация, что принц Гарри и Меган Маркл кардинально поменяли решение по поводу места жительства. Так, вместо холодной Канады они начали подыскивать роскошный дом в солнечном Малибу в США. Видимо, родственники королевы Елизаветы II решили жить в более теплом местечке.

По данным источника британского таблоида The Sun, в частности парочка положила глаз на трехэтажный особняк, ранее принадлежавший актеру Дэвиду Чэрвету (играл в "Спасателях Малибу"). Стоимость этого жилища поражает – семь миллионов долларов. Особняк расположен вдали от центра, имеет три этажа и пять спален, с живописной террасой с видом на задний двор. Кроме этого, на территории есть парковка и небольшой садик.

Напомним, Елизавета II запретила Гарри и Меган использовать факт королевского происхождения в коммерческих целях. Так как они отказались от обязанностей королевской семьи, то и использовать титула ради создания своего бренда не имеют права.

Ранее мы сообщали, британскую королеву не на шутку рассердил побег Гарри и Меган. После отречения от обязанностей им придется не только отказаться от титула, а также выплатить значительную сумму, которая была потрачена на реставрацию их особняка во Фрогморе.

Источники Daily Mail сообщили, что королева запретила паре использовать имя «герцогов Сассекских», а также они должны будут отказаться от слова Royal (королевский) во всех своих проектах.

Также мы рассказывали, сеть облетело фото - первое после побега Гарри и Меган из Англии. Оно было сделано 14 февраля, когда они выходили из самолета в Канаде. Стоит отметить, выглядит парочка отнюдь не удрученной из-за запретов бабушки-королевы.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сильно изменились: что случилось с герцогами после побега.

Также Politeka писала, что Меган Маркл нацелилась на Голливуд и засветилась в интересной компании.