70-летняя российская певица Алла Пугачева заставила поклонников переживать по поводу своего внешнего вида

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном наряде свободного кроя. Певица сфотографировалась с легендарными друзьями в Московском дворце молодежы на пресс-показе мюзикла "Шахматы" - 75-летним английским поэтом Тимом Райсом и 68-летним шахматистом Анатолием Карповым. Оба мужчины сидят, а примадонна стоит между ними. Пугачева положила руки им на плече и слегка нагнулась. Несмотря на улыбку, заметно как артистка "сдала", ее лицо немного распухло и совсем не похоже не те отфотошопленные кадры, которыми она делилась в Инстаграм ранее.

Некоторые поклонники забили тревогу в комментариях, распереживавшись, что Алла Борисовна сильно постарела, мол, время никого не щадит.

"Паричок очередной ничего😂"

"Время-не щадит ни кого,что не делай-старость не обманешь("

"Что с лицом? Ужас!!!"

"Все прошло без эвакуации или были местами задымления?😜"

Ранее мы сообщали, Пугачева огорошила признанием о пластических операциях в своей жизни. Несмотря на запреты медиков из-за сердца, артистка все же рисковала собственным здоровьем ради вечной молодости и красоты.

"Как никогда не делала?! (пластику, – прим. ред.) Я что сумасшедшая? Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки. Тут мне делали (показывает на лоб), и тут тоже (показывает на скулы)", – заявила примадонна.

Кроме операций Пугачева пользуется специальными кремами, которые ей привозят из Израиля.

По ее словам, у нее "порода хорошая", поэтому ей достаточно смешать витамин Е с теми кремами, наложить на шею и лицо, чтобы сохранять свежесть кожи.

Напомним, что Пугачева пропустила вечер памяти лучшего друга, раскрыта неожиданная причина: "Она боится...".

Как сообщала Politeka, 6-летние дети Пугачевой слишком быстро повзрослели: Галкин ошарашил новым видео.

Также Politeka писала, что Алла Пугачева пыталась избавиться от кумира миллионов, всплыла правда: "Она платила деньги, чтобы меня...".