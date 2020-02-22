Популярная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала довольно пикантные кадры.

Так, в этот раз Даша показала, как позировала без одежды, прикрывшись одним белоснежным одеялом и устроив фотосессию не только в постели, но и на балконе, без смущения при этом раздевшись прямо на улице.

«Дашенька, Вы-красавица, очень люблю не только смотреть на красоту, но и слушать интервью с Вами.Хочется пожелать счастья, тепла, Вы хороший человек. Дай Бог Вам всего того, что очень хочется!!!)», «Всегда для меня была и остаётся ,эталоном женской красоты ,сексуальности и грации 😍», «Да блин..) ну как можно быть такой сочной и с таким плоским животиком?🙈😁 и я», – пишут пользователи.

Чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда не только часто посещает косметолога, но еще и заботится о своей коже сама. Также в разделе Стори звезда показала ,как ухаживает за кожей головы, а также за волосами. При этом Даша выглядит весьма привлекательно и ярко.

«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным.

У меня хороший домашний уход. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает. Выбираю шампуни и маски для ежедневного использования. Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – отмечала ранее в своем интервью Даша.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца.