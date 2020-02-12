Такий зірку ще не бачив ніхто

Відома голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка є колишньою дружиною Бреда Пітта, показалася в сміливій фотосесії

Як повідомляє Politeka, знімки опубліковані на сторінці відомого журналу Interview.

Так, на обкладинку журналу потрапив знімок, де дівчина позує у шкіряній куртці на голе тіло, а також в трусиках з високою талією і високих чоботях. Зірка сидить на столі і широко розвела ноги в сторони.

Уточнюється, що 51-річна зірка знялася без нижньої білизни в чорній сукні від Versace, з вирізом на животі.

На інших знімках Еністон позує в крихітному топі і шкіряній спідниці-олівці, а також трусиках і розстебнутій сорочці.

Як відомо, зніматися у відвертих фотосесіях сама актриса раніше називала табу, тому даний вчинок абсолютно не характерний для неї.

Як повідомлялося раніше, голлівудська актриса Дженніфер Еністон замінила найпопулярнішу в США телеведучу Еллен Дедженерес на її авторському проекті.

Фотографії з вечірнього шоу опублікувала на своїй сторінці в Instagram співачка Селена Гомес, яка стала гостею вечора.

«Вчора було так весело! Дженніфер була такою значущою фігурою в моєму житті. Я люблю її гумор, її грацію і її серце! Подивіться інтерв'ю, під час якого я весь час на неї дивлюся!», - підписала Селену пост з серією знімків.

Шанувальники артистки були в захваті від експериментального формату шоу. Вони похвалили Еністон і Гомес за прекрасний зовнішній вигляд.

Нагадаємо, що Еністон вразила інтимним зізнанням після зустрічі з Піттом.

Як повідомляла Politeka, Джолі на межі, зірка розкрила справжню причину розлучення з Піттом: "Випивав і...".

Також Politeka писала о що говорять рухи Пітта і Еністон: "Доля підштовхує...".