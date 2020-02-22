Украинская певица Джамала показала новый лук в леопардовой расцветке

Серию новых снимков артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Джамала выложила три фотографии, на которых она одета в платье с леопардовым принтом. Сверху певица накинула шубку такой же расцветки. Джамала стоит в поле. Таким образом цвет ее одежды гармонирует с цветом подсохшей травы.

«Очень рада, что сегодня смогу представить свою новую песню «Жалі» в финале Национального отбора на Евровидение. Это будет телевизионная премьера!», - написала Джамала под фото.

Она отметила, что уже третий раз презентует новые песни во время Нацотбора. Это, по ее словам, стало хорошей традицией. Поклонникам очень сильно понравился новый образ артистки. За два часа они оставили под постом более семи тысяч лайков.

«Тигровые принты - это мастхэв этого сезона. Очень стилёвый и шикардосовский лук!», «Клеопатра», «Фото классные! Вы, как леопард, затаившегося в зарослях!», «Джамала ты просто непревзойденная. очень люблю тебя», «Как вам подходят такие цвета! Такой хороший вкус», - пишут восхищенные фанаты.

Напомним, что недавно Джамала объявила, что беременна вторым ребенком. По ее словам, муж очень обрадовался этому известию, но попросил ее сходить в больницу, чтобы подтвердить результат теста.

Ранее мы писали, что Джамала опубликовала на своей странице фотографии с концерта в Одессе. На фото уже видно округлившийся живот артистки. На снимках певица позирует в блестящем платье с глубоким декольте. Сверху платья Джамала надела блестящую накидку.

«Одесса! Говорила, что ваш город делает особенным не море, не вкусная пища, не шарм улиц и домов, а именно люди! Или мне так повезло с вами? Спасибо за теплую встречу! За подарки! За цветы!», - написала артистка.

Напомним, что беременная Джамала удивила нелепым образом без штанов: «Что с волосами?».

Как сообщала Politeka, Джамала сверкнула роскошным телом на красных простынях: "Волшебная на все сто".

Также Politeka писала, что Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность: "Нет, я не...".