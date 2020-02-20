Українська співачка Джамала показала, як виглядала на концерті в Одесі

Фотографії з концерту вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото співачка позує у блискучій сукні з глибоким декольте. Плаття сильно облягає вже округлі форми вагітної артистки. Зверху сукні Джамала наділу блискучу накидку.

«Одеса! Казала, що ваше місто робить особливим не море, не смачна їжа, не шарм вулиць і будинків, а саме люди! Або мені так пощастило з вами? Дякую за теплу зустріч! За подарунки! За квіти!», - написала артистка.

За чотири години пост набрав більше 10 тисяч лайків. Шанувальники дякують Джамалі за прекрасний концерт.

«Дуже душевний концерт, а голос просто космос», «Спасибі! За півтори години встигла і поспівати, і посміятися, і поплакати, і потанцювати», «Спасибі! Це було круто, душевно, без пафосу! Ви справжня і унікальна!», «О, Аллах, скільки ж ви випромінюєте тепла і добра! З ранку повертаюся у ваш паблік і милуюся! Ще ви мені нагадали красуню співачку Шер! Шикарні!», - пишуть шанувальники артистки.

Раніше ми писали, що Джамала поділилася зворушливим знімком з чоловіком і сином. Зірка притулилася до чоловіка, який поцілував її в голову. При цьому чоловік тримав на руках сина. На фото Джамала посміхалася і приклала руку до живота, натякнувши, що вагітна. У пості зірка написала, що думала - у кохання є "межа", проте все виявилося не так просто.

«Ти постукав, дав знак, що тут, Присоромив мене, що я знову не сама. І в секунду розширив простори любові, що так часто ми самі собі призначаємо», - написала Джамала.

Як відомо, співачка чекає поповнення в родині. Цього вже не приховати, так як видно кругленький животик.

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