Украинская певица Тина Кароль подогревает публику перед жарким финалом Нацотбора на "Евровидение 2020", показывая себя в весьма соблазнительном образе

Как передает Politeka.net, звезда поделилась кадром в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала в черном платье с неимоверно пленительным вырезом на груди. Кароль немного нагнулась, сложив руки впереди, подчеркивая тем самым аппетитную зону декольте. От такого восхитительного зрелища можно получить переизбыток гормона счастья.

В подписи к фото Тина спрашивает у фанатов, ждут ли они ее сегодняшнее выступление, 22 февраля, в финале Нацотбора на "Евровидение 2020".

Отметим, сегодня помимо номеров участников (а их всего шестеро выбилось на финишную прямую), выступят также Верка Сердючка, Кароль и Джамала. Тина пообещала устроить настоящий небывалый сюрприз своим поклонникам. Аж мурашки по коже: что же такого задумала звезда?

Ранее мы сообщали, Кароль обескуражила кадрами со своего концерта, на которых предстала в кружевном белье и прозрачном платье-халате во время исполнения песни "Закрила твої очі". Очевидно, что артистка совсем не смущается показывать свои роскошные прелести на публике.

"Песня которая убивает меня каждый раз 💔 сильно 🤧"; "до мурашек и обратно это невероятно😍"; "Мощно!!!❣️🔥"; "Очко конечно отъела шикарное😊"; "каждый раз умираю от этой песни 💔", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, Тине приписывают роман с ее коллегой на проекте "Голос країни" певцом Даном Баланом. Даже после того, как появилась информация, что артист на самом деле встречается со студенткой из Харькова, в сети продолжают бурно обсуждать возможные романтические отношения между ними. Да и сами артисты постоянно подливают масла в огонь.

Недавно Балан исполнил "брачный танец" (пользователи назвали его павлином) перед Кароль, соблазнительно виляя "пятой точкой". Стоит отметить, что Тина оценила данный "жест", открыв рот от изумления.

Напомним, Дан Балан заинтриговал посланием после "разоблачения" его молодой любовницы.

Как сообщала Politeka, Кароль после фото любовницы Дана Балана показала себя в неглиже.