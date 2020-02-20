Артист Дан Балан, который в составе жюри проекта "Голос країни", как и певица Тина Кароль, удивил публику грязными танцами

В Инстаграм обсуждают ролик (кусочек из одного из эфиров шоу), на котором Балан ошеломил нескромными телодвижениями, покорив, очевидно сердце блондинки Тины (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). В кадре певец встал рядом с судейским креслом и начал ритмично двигаться под музыку, виляя бедрами и тряся ягодицами. При этом чего только стоит мимика его лица! Балан зажег не по-детски, огорошив коллегу Кароль. Та аж открыла рот от удивления и не могла никак отвести взгляд от этого шикарного зрелища.

"Как вам танцы Дана ? 🔥😂🖤", - подписано видео.

Пользователи кинулись отвечать на вопрос. Большинству пришелся по вкусу эротичный танец Балана. Одна из комментирующих сравнила его с павлином во время брачного периода.

"Очень сексуально"

"Лучший пока что🤣"

"Да пусть простят меня поклонницы Дана, но этот танец напомнил мне чарующий брачный танец павлина, сотрясающий перьями...😊"

"Он может лучше."

Напомним, в сети ходят слухи о романе между Баланом и Кароль. Парочка постоянно подливает масла в огонь, то "ревнуя" друг друга прямо во время эфира, то нежными прикосновениями во время совместного выступления. Многие полагают, что артисты таким образом хотят обратить на себя больше внимание, другие думают, что между ними действительно что-то есть.

Тем не менее, недавно ситуация стала проясняться. Появилась информация, что Балан на самом деле встречается с 20-летней студенткой из Харькова по имени Анастасия. В сети поделились ее фото, на которых она якобы в квартире артиста.

Также стало известно, что недавно Анастасия с Даном ездили на отдых в Буковель и Бухарест.