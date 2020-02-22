Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа и родная – его бывшей супруги продюсера Ирины Горовой, поразила новым фото вблизи

Девушка часто делится личными фото в соцсети Инстаграм, демонстрирует снимки откровенного характера, а также рассказывает о прогрессе в похудении, пишет Рoliteka.net.

Недавно красотка снова покрасила волосы в розовый цвет. А в этот раз она купила необычную косметику, которая не понравилась ее фолловерам. Многие отметили, что она как будто плачет на фото.

В действительности же Наташа Горовая купила блестящую подводку на водной основе, которую она нанесла под глаза, а не наоборот. Эффект мокрых глаз сделал свое дело, и поклонники ответили несильной критикой ее нового имиджа.

«Купила подводку под глаза и теперь я официально крашусь. Кстати, пишу рассказ. Если я его закончу, может раз в неделю буду делиться с вами кусочками?», – спросила она у своей аудитории.

Поклонники же не придали значения ее словам о тяге к писательству, а принялись критиковать ее вид: «А может какую-то другую найдёшь? Смотрится так, как будто ты плакала».

Напомним, что на одном из последних фото Горовая позирует в кружевном прозрачном лифчике. Дочь Потапа закрасила прелести белым, чтобы сделать фото более подобающим к показу для большой аудитории.

Красотка делала селфи в зеркало. Она улыбалась, смотря в телефон. Можно заметить маникюр с белыми острыми ноготочками и татуировки.

Завершают образ дочери репера различные украшения. Позади заметна кровать, комод и стол. Сама Наталья сидела на полу.

Внимание также привлек цвет волос красотки: на одном фото он розовый, а на втором - рыжий.

"А может быть я рыжик? 😋", - спросила Наталья у подписчиков.

Пост Натальи собрал более 2,5 тысяч лайков и много комментариев.

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