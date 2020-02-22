Актер Станислав Садальский рассказал о кончине матери

У самой родной женщины актера некогда врачи обнаружили опухоль мозга. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известного российского артиста.

Женщины не стало в 36 лет, а самому Садальскому на момент смерти матери было всего 13 лет. По словам актера, его родительницу пытались спасти, оперировали, но все усилия медиков оказались напрасными – женщина скончалась в 1964 году:

«Моей мамы нет уже больше полувека, она умерла от опухоли мозга в тридцать шесть лет. Ее пытались лечить, возили в Москву, оперировали в институте Бурденко, но безрезультатно. Врачи говорили, произошло… (не буду про причину)», - написал актер в связи с тем, что 22 февраля — родительская суббота и он решился рассказать о своей маме, вспомнить родного человека в памятный день.

Также сообщается, что Нина Васильевна перед смертью перестала узнавать родных, тогда еще подросток Садальский, разумеется, тяжело переживал смерть близкого человека, но еще тяжелее пришлось его младшему брату - Сереже тогда было всего шесть лет. Мужу перед смертью, вспоминает артист, женщина сказала:

«Юрочка, я тебя люблю».

Садальский в своем посте пожелал здоровья всем родителям и добавил, что «пока живы родители – все мы дети».

Напомним и о том, что умерла женщина, которая заменила известному актеру Алексею Макарову мать.

Ольга Полищук пережила свою известнейшую дочь Любовь на 13 лет и скончалась на 92 году жизни. Внук Ольги, известный актер Алексей Макаров, написал в своем посте по поводу семейной трагедии:

«Ольга Пантелеевна Полищук. 8 октября 1928 — 21 февраля 2020. Светлая память».

Историю о том, что некогда Любовь Полищук оставила своего сына с матерью, а сама занималась карьерой в молодом возрасте – достаточно известна. Так мать актрисы вырастила Алексея, он в детстве называл бабушку мамой. Семья была близка с женщиной и после кончины Любови, Ольга очень любила, когда к ней в гости в Омск, РФ наведывалась правнучка Варвара и звездный внук Макаров. На странице Алексея в соцсети немало фото с бабушкой.

Напомним, что сама Любовь Полищук умерла после продолжительной борьбы с раком позвоночника в 2006 году.

Напомним и о том, что страшный диагноз звезде "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк роль матери которой в сериале исполнила, к слову сказать, именно покойная вышеупомянутая Любовь Полищук, поставили почти год назад. Незадолго после рождения младшей дочери Милы у актрисы резко ухудшилось состояние здоровья. Несмотря на нехватку инфрмации, так как семья старается держать происходящее в тайне, в сеть просочились данные о том, что Заворотнюк перенесла первую операцию в Германии. Однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов, после чего актрису перевезли в одну из московских клиник, где она продолжила лечение.

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