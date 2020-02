View this post on Instagram

🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Сегодня Родительская суббота, причем не простая, а Вселенская, их за год бывает всего две - перед Великим постом, как сейчас, и перед Троицей. Это день особого поминовения наших ушедших близких, в первую очередь, конечно, родителей. Моей мамы нет уже больше полувека, она умерла от опухоли мозга в тридцать шесть лет. Ее пытались лечить, возили в Москву, оперировали в институте Бурденко, но безрезультатно. Врачи говорили, произошло ....( не буду про причину) Мне было тринадцать, брату Сереже - шесть. Перед смертью мама перестала узнавать всех, даже нас. Потом на мгновенье сознание вернулось. Последние ее слова были обращены не ко мне и не к Сереже, а к отцу. Она сказала: "Юрочка, я люблю тебя". Значит, правда, что уходя отсюда, будешь помнить только любовь. А значит, и заберешь с собой только ее. А вместе с ней уже не так страшно. У Линор Горалик есть хорошая фраза: "Взрослыми становятся не тогда, когда заводят ребенка, а тогда, когда умирает последний, кто помнит ребенком тебя самого". Это правда, пока живы наши родители - все мы дети. И тем, у кого они есть, я желаю только здоровья. Думаю, со мной согласятся все, кто повзрослел уже навсегда. #помяни #родительскаясуббота #воронеж #родители #папамама #мамапапа #🙏🏽 #позвониродителям #прокопенко #садальские