Актор Станіслав Садальський розповів про смерть матері

У найріднішої жінки актора колись лікарі виявили пухлину мозку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомого російського артиста.

Жінки не стало у 36 років, а самому Садальському на момент смерті матері було всього 13 років. За словами актора, його матір намагалися врятувати, оперували, але все зусилля медиків виявилися марними – жінка померла 1964 році:

«Моєї мами немає уже більше півстоліття, вона померла від пухлини мозку у тридцять шість років. Її намагалися лікувати, возили в Москву, оперували в інституті Бурденко, але безрезультатно. Лікарі говорили, сталося… (не буду про причину)», - написав актор у зв'язку з тим, що 22 лютого батьківська субота і він зважився розповісти про свою маму, згадати рідну людину у пам'ятний день.

Також повідомляється, що Ніна Василівна перед смертю перестала впізнавати рідних, тоді ще підліток Садальський, зрозуміло, важко переживав смерть близької людини, але ще важче довелося його молодшому брату - Сергійкові тоді було всього шість років. Чоловікові перед смертю, згадує артист, жінка сказала:

«Юрочко, я люблю тебе».

Садальський у своєму пості побажав здоров'я всім батькам і додав, що «поки живі батьки – всі ми діти».

Нагадаємо і про те, що померла жінка, яка замінила відомому актору Олексію Макарову матір.

Ольга Поліщук пережила свою відому доньку Любов на 13 років і померла на 92 році життя. Онук Ольги, відомий актор Олексій Макаров, написав у своєму пості з приводу сімейної трагедії:

«Ольга Пантеліївна Поліщук. 8 жовтня 1928 - 21 лютого 2020. Світла пам'ять».

Історію про те, що колись Любов Поліщук залишила свого сина з матір'ю, а сама займалася кар'єрою в молодому віці – досить відома. Так мати актриси виростила Олексія, він в дитинстві називав бабусю мамою. Сім'я була близька з жінкою і після кончини Любові, Ольга дуже любила, коли до неї в гості в Омськ, РФ навідувалася правнучка Варвара і зоряний онук Макаров. На сторінці Олексія у соцмережі чимало фото з бабусею.

Нагадаємо, що сама Любов Поліщук померла після тривалої боротьби з раком хребта у 2006 році.

Нагадаємо і про те, що страшний діагноз зірці "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк роль матері якої в серіалі виконала, до слова сказати, саме покійна вищезгадана Любов Поліщук, поставили майже рік тому. Незадовго після народження молодшої дочки Міли у актриси різко погіршився стан здоров'я. Незважаючи на брак інформації, так як сім'я намагається тримати те, що відбувається в таємниці, в мережу просочилися дані про те, що Заворотнюк перенесла першу операцію в Німеччині. Однак хірургічне втручання не принесло плодів, після чого актрису перевезли в одну з московських клінік, де вона продовжила лікування.

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